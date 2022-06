Das Wohnzimmer perfekt einrichten und dekorieren

Ein weiterer Tipp, um euer Wohnzimmer gemütlich und stylisch zu gestalten, ist die richtige Farbwahl. Auch hier sind dem persönlichen Geschmack und der Fantasie keine Grenzen gesetzt: Erlaubt ist, was gefällt. Ein paar Entscheidungshilfen möchten wir dennoch denen geben, die sich noch unsicher sind, welche Farbpalette im Wohnzimmer Einzug halten sollen. Generell lässt sich sagen, dass helle Farben den Raum optisch öffnen und somit größer und freundlicher wirken lassen. Dunklere, kräftigere Farben haben je nach Ton einen bestimmten Einfluss auf unser Befinden und auf die Wirkung unserer restlichen Möbel. Ein kräftiges Rot beispielsweise vitalisiert uns und regt den Appetit an. Komplementärfarbene Möbel in Dunkelgrün beispielsweise treten nun durch die Färbung der Wand noch stärker hervor, während Möbel in anderen Rottönen eher zu verschwinden scheinen. Damit der Effekt nicht zu überladen wirkt, empfiehlt es sich, nur eine Wand in einer knalligen Farbe zu streichen und die anderen Wände entweder in hellen Naturtönen oder in zu der kräftig gewählten Farbe harmonierenden farblichen Abstufungen zu wählen. Bei einer leuchtend-roten Wand würde man also die restlichen Wände in einem zarten Ro­séton halten.

Auf diesem Bild wurde der dunkle Ton der Wand in die Grundfarbe der Kissen wiederaufgenommen und mit komplementärfarbenen Segmenten kontrastiert. So entsteht ein harmonisches Gesamtbild, das die eher strenge Wandfarbe auflockert.