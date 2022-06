Architektur und Literatur: Romantik

Und was gibt es romantischeres als ein Leben auf einer einsamen Insel?! Gut, Robinson Crusoe hatte nicht das Glück, auf seiner Insel ein solches Traumhaus vorzufinden und diese Villa hier steht genau genommen auch auf keiner Insel, sondern in Rio de Janeiro, aber uns geht es einfach um das seltene Gefühl, isoliert vom Rest der Welt in unserem ganz persönlichen Universum zu leben und einfach mal nicht teilzunehmen an all der Hektik und dem Trubel um uns herum. Deshalb stellen wir uns vor, wie wir bei Sonnenuntergang mit einem Caipirinha in der einen und der Hand des Partners in der anderen Hand durch den Garten dieser Traumvilla hinunter zum Strand gehen. Romantisch, oder?