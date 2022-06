Designmöbel aus Holz – Made in Germany

Der Esstisch ATLAS ist eine Hommage an die Berge am Rande der Wüste Sahara. Der Tisch wurde in höchster Präzisionsarbeit gefertigt. Das markante Muster der Oberfläche bildet ein wunderbares Zusammenspiel mit der klaren Struktur des Materials. Die Oberfläche des Tisches wirkt völlig eben, die Unterseite präsentiert sich in einer geometrischen Formation und wirkt so elegant und grafisch verspielt zur gleichen Zeit. Die Farbe und Größe des Tisches ist je nach Wunsch des Kunden frei wählbar.