Ombré-Trend: Möbel und Accessoires mit Farbverlauf

Den Ombré-Trend kennt man ursprünglich aus dem Mode und Beauty-Bereich, wo er auf Haaren, Nägeln und Klamotten der Fashionistas zu finden ist. In letzter Zeit erobert der zarte Farbverlauf aber mehr und mehr unsere Wohnungen und sorgt in so mancher Einrichtung für frischen Wind. Mit Ombré auf Möbeln und Accessoires kann man tolle Effekte erzielen, denn der Verlaufseffekt von dunkel zu hell bringt Leben in die Bude, ohne dabei zu aufdringlich zu werden. Wir haben euch ein paar Beispiele unserer Experten mitgebracht, die euch zeigen, wie stilvoll und raffiniert man den angesagten Ombré-Look in die eigenen vier Wände integrieren kann.