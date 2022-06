homify 360°: Schwarzes Einfamilienhaus in Tokio

Die Zonierung des offenen Grundrisses geschieht nicht wie konventionell über vertikale Grenzen, sondern über unterschiedliche Ebenen, die sich in dem eingeschossigen Haus befinden. Die Erschließungs- und Verkehrsflächen siedeln sich in einer erhöhten Position an. Abgezweigte Räume stellen andere Raumprogramme dar und erscheinen in einer anderen Ebene. Eine wunderbare Lösung, um Zimmer voneinander abzutrennen, sie allerdings nicht zu isolieren. Der Schlafbereich findet sich in einer abgesengten Zone. So wird dem Raum Privatsphäre geschenkt und er erhält einen schützenden und geborgenen Charakter. Die Möblierung des Schlafzimmers ist minimalistisch gehalten und orientiert sich stark an der japanischen Tradition.