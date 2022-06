Kreative Beleuchtungsideen

Tilt gibt offenes, weiches Licht dorthin, wo es gewünscht ist. Mühelos und intuitiv lässt sich der Schirm entlang der langen Öffnung in alle Richtungen schwenken und drehen. Gleich einer Schale, die man um die Lichtquelle bewegt, sammelt er das Licht und lenkt es in den Raum oder auf das zu beleuchtende Objekt. Der matt lackierte Schirm aus Metall, die Schirmführung aus Edelstahl sowie das Textilkabel machen Tilt zu einer hochwertigen Erscheinung in jeder Umgebung. Eine selbstfixierende Aufhängung sorgt für festen Halt und für eine saubere Ausrichtung in jeder Position.