10 Tipps und Tricks rund ums Dekorieren

Bilder und Fotos an der Wand dürfen in keinem Zuhause fehlen. Ob man sich nun für das gerahmte Kunstwerk aus der Galerie entscheidet, für das einfache Poster an der Wand oder für eine Ansammlung von Familienfotos, bleibt dem persönlichen Geschmack überlassen. Jedenfalls kann man Kunst auch ganz wunderbar selber machen, indem man alte Schwarz-Weiß-Fotos, Erinnerungsstücke, Postkarten und Co. als bunte Bilderwand in Szene setzt. Unser Tipp: Wie bereits unter Punkt 2 erwähnt, die Bilder lieber in Gruppen an einer Stelle platzieren, anstatt sie einzeln über die ganze Wohnung zu verteilen. Das wirkt eindrucksvoller.