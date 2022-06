homify 360°: Modernes Wochenendhaus in der Uckermark

Wer in der Stadt wohnt, kennt das Problem – manchmal möchte man dem Lärm, der Hektik und den vielen Menschen einfach entgehen und raus in die Natur. Ein paar Tage abschalten und Kraft von dem vielen Trubel sammeln. In den meisten Fällen stellt man sich ein ruhiges Plätzchen vor, ein kleines Haus, das am besten irgendwo am Wasser liegen sollte.

Ganz ähnlich muss es den Bauherren des Hauses ergangen sein, das wir euch heute vorstellen. Denn diese setzten den Traum vieler urbaner Großstadtnormaden um und bauten sich ein Wochenendhaus an einem See in der Uckermark. Die Planung des Wochenendhauses am Lübbesee übernahm das Architekturbüro Arcs Architekten unter der Leitung von Christian Sandweger. Das Büro erbrachte die komplette Entwurfs- und Planungsleistung sowie die Bauleitung.