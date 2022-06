Ein Restaurant à la Fluch der Karibik

In Restaurants gilt es, ein außergewöhnliches, nicht alltägliches Ambiente zu schaffen, in dem der Gast in eine Art Erlebniswelt abtauchen kann – sei es der Traum von romantischen Dinner in Paris oder der Wunsch nach einem Hauch von Abenteuer. Und genau diesen Wunsch nach Abwechslung erfüllt das portugiesische Restaurant Carlos in Lünen, in der Nähe von Dortmund.

In Zusammenarbeit mit unseren Experten fmb Leuchten Schmiedeeisen GmbH sowie dem Architektenteam Andreas Hanke und dem Altholz-Spezialisten Timbercraft wurde das Restaurant komplett im Stil des Hollywoodfilms Fluch der Karibik gestaltet. Seid ihr bereit, mit uns an Bord zu gehen?