Trendmuster Tartan

Dass Tartan nicht nur in klassische Umgebungen passt, beweist dieses Foto. Der moderne Wohn-Ess-Bereich ist eher minimalistisch und reduziert gehalten. Die Barstühle im farbenfrohen Tartan-Style lockern die Atmosphäre raffiniert auf, bringen Leben in die Bude und dienen als attraktive Farbtupfer in der grau gehaltenen Einrichtung, ohne krampfhaft alle Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen.