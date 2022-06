Graue Maus bekommt großartigen Anbau

Bei folgendem Projekt entpuppen sich die WSM Architekten als Meister ihres Faches und zeigen, wie man mit einigen wirkungsvollen Interventionen unglaublich viel Raum aus ungenutzter Fläche holt und ganz nebenbei auch noch aus einem “grauen Mäuschen” ein modernes Stadthaus macht.

Den Besitzern fehlte es an Großzügigkeit in ihrer Immobilie, Baujahr 1950 mit ca. 105 m² Wohnfläche, die wunderschön am Westpark München gelegen ist und zudem über einen idyllisch eingewachsenen Garten verfügt, der selbst neugierigsten Blicken standhält! Um die Immobilie großzügiger zu nutzen und ihr ein ganz neues Gesicht zu schenken, entschied man sich für einen erdgeschossigen Anbau inklusive Pool im Außenbereich sowie für einen Dachgeschossausbau.

Wir zeigen heute ein paar Eindrücke vom Haus und den tollen Resultaten der Umbauarbeiten!