5 Traumhäuser in Spanien

Dieses moderne Traumhaus steht weder am Meer noch in den Bergen, sondern in der spanischen Hauptstadt Madrid, genauer gesagt in der dazugehörigen Gemeinde Boadilla del Monte. Das Gebäude wurde in zwei unabhängige Einheiten aufgeteilt, den privaten Wohnbereich und das Büro. Verschiedene Semi-Outdoor-Räume wie überdachte Terrassen, Veranden und komplett zu öffnende Glasfronten verbinden das Innere des Hauses geschickt mit dem Außenbereich samt Pool und Garten. Der Kontrast zwischen kühlem, grauen Beton und warmem Holz sorgt für ein spannendes Gesamtbild und den Bezug sowohl zur vorhandenen Vegetation als auch zur urbanen Umgebung.