Wohnzimmer Ideen zum Wohlfühlen

Das Wohnzimmer ist das Herz einer jeden Wohnung. Es ist der Raum, in dem wir mit einer Tasse Tee und einem guten Buch vor dem Kamin entspannen, Musik hören, mit Freunden quatschen, wilde Partys feiern und ruhige Abende vor dem Fernseher verbringen. Ein Wohnzimmer muss also vielseitig und facettenreich sein und als Raum für alle Fälle, in dem wir uns jeden Tag so richtig wohlfühlen wollen, eine Menge zu bieten haben. Dementsprechend soll natürlich die Einrichtung samt Möbeln, Farben, Formen und Accessoires nicht nur ihre Funktion erfüllen, sondern auch optisch überzeugen. Neben den wichtigen Fixpunkten wie Sofa, Fernseher und anderen Möbeln sorgen Accessoires im Wohnzimmer für eine stimmige Atmosphäre.