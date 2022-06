Regale als Eyecatcher

Ein Regal ist normalerweise nicht gerade das spektakulärste Möbelstück, das in einer Wohnung so rumsteht. Meist ist es eher der Inhalt, der ins Auge springt und Eindruck macht. So wie eine ganze Wand voller Bücher zum Beispiel, edle Weinflaschen, ausgesuchte Deko-Objekte, der Flachbildfernseher oder andere gut behütete Schätze. Doch warum nicht einfach mal den Spieß umdrehen und das Regal selbst in Szene setzen? Mit den Modellen von Muebles Flores gelingt genau das. Hier stehen die Regale im Mittelpunkt und werden zum absoluten Blickfang in der Wohnung.