Farbenfrohe Sideboards

Bei diesem Sideboard ist der Name Programm: Abberation steht für Abweichung von der Norm und wurde beim Design des schicken Möbelstücks zum Motto. Hier folgt die Funktion der innovativen Form, wobei Korpus und Möbeltüren in verschiedenen Materialien erhältlich sind und ganz nach den Vorstellungen der Kunden kombiniert werden können. Absoluter Blickfang an diesem Sideboard aus Ahorn und Nussbaum ist der Akzent in Knallpink, der dem sowieso schon einzigartigen Möbelstück eine noch originellere Note verleiht.