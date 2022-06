Vom Wartezimmer zur Warte-Oase

Beim Betreten des Empfangbereichs fällt dem aufmerksamen Patienten direkt die bemerkenswerte Deckenaustattung ins Auge. An der Decke hängen mehr als 2500 weiße Blätter in verschiedenen Größen. Dicht beieinander befestigt, ergibt sich daraus schließlich ein Baldachin. Was ein Baldachin ist? So bezeichnet man beispielsweise auch die Überdachung eines Himmelsbettes.