Innovative Ideen fürs Badezimmer

Joulia ist die erste Duschwanne mit integrierter Wärmerückgewinnung. Mit ihr ist Energiesparen ein Kinderspiel. Einfach das Wasser aufdrehen, unter der Brause stehen und genießen – Joulia macht den Rest. Und zwar so: Anstatt das warme Duschwasser einfach in den Abfluss zu spülen, wird es über den speziellen Duschwannenboden geleitet und gibt dort seine Wärme ab. Der im Wannenboden integrierte Wärmetauscher entzieht dem abfließenden Duschwasser die Wärme und heizt damit das kalte Frischwasser vor. Dieser Effekt tritt schon nach wenigen Sekunden ein und das kalte Wasser erwärmt sich dabei von den üblichen 10 auf bis zu 25 Grad. Es gelangt somit wesentlich wärmer in die Mischbatterie, wodurch weniger Heißwasser aus dem Boiler oder Solarspeicher zugemischt werden muss. Das Resultat ist eine bedeutende Energieeinsparung.