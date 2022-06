So leicht kannst du deine Küche verschönern

Töpfe, Pfannen, Tupperdosen, Konserven, Müslipackungen, Gewürze und Nudeln – wenn alles lose herumfliegt, herrscht in der Küche ein heilloses Durcheinander. Das sieht nicht nur unschön aus, sondern ist auch alles andere als praktisch und schlägt aufs Gemüt. Mit einer festen Ordnung und genügend Stauraum in der Küche lassen sich also mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen. Nicht nur die Küche wird aufgehübscht, es lässt sich auch besser und effizienter darin arbeiten. Zuerst solltet ihr einmal kräftig ausmisten: Raus mit deckellosen Dosen, zerkratzter Pfanne, ausgedienter Küchenwaage, nie benutztem Stabmixer und doppeltem Schneebesen. So habt ihr gleich viel mehr Stauraum. Schreibt jedem Teil in der Küche einen festen Platz zu. So wisst ihr immer, was wo hingehört. Nutzt den vorhandenen Platz ruhig aus und bringt wenn nötig zusätzliche Regale oder Schränke an. Auch im Inneren von Schrank und Schublade könnt ihr mit cleveren Abtrennungen Ordnung halten. Versucht, die Arbeitsflächen möglichst freizuhalten und Dinge nach Benutzung gleich wieder zurückzulegen. Schaut euch auch unsere Tipps für einen besseren Überlick in der Küche an. Ihr werdet sehen, die Küche wirkt gleich viel schöner.