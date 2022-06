Loft in Berlin-Kreuzberg

Die Küche siedelt sich unter der eingezogenen Geschossdecke an und erstrahlt in einem klaren Design. Davor findet sich ein erhöhter Tresen, der die Materialität der Treppe aufnimmt und sich so nahtlos in den Raum einfügt. Die Treppe führt an einer Backsteinwand entlang, die längst vergangene Zeiten preisgibt und Loftcharakter versprüht. Künstliches Licht wird durch Deckeneinbaustrahler, die mit LEDs bestückt sind, erzeugt.