Ein Penthouse in New York

Wenn wir an ein Luxusapartment in New York denken, kommt uns entweder eine klassische Einrichtung mit echten Antiquitäten und eleganten Accessoires in den Sinn oder aber ein moderner, minimalistischer Look, der auf viel Weiß, Edelstahl und reduzierten Purismus setzt. Dass es auch ganz anders geht, beweist das Penthouse in Manhattan, das von Bhavin Taylor eingerichtet wurde. Dieses Zuhause ist weder klassisch noch puristisch, sondern einfach nur cool. Hier gibt es weder Angst vor Farbe noch vor Mustern und das Ergebnis ist trotzdem stimmig, stilsicher und geschmackvoll. Die gelungene Mischung aus Retro-Chic und modernem Design bekommt durch intensive Farben, Materialien, Muster und Details ein unverwechselbares Flair.