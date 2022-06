Skandinavische Möbel zum Verlieben

Skandinavisches Möbeldesign ist bei Weitem kein Modephänomen unserer Zeit. Ganz im Gegenteil: Es entstand bereits in den 1950er Jahren als Design-Bewegung von schlichter Formalität, Minimalismus und Funktionalität. Einer der Urväter des so entstandenen Modernismus war der Däne Arne Jacobsen, Architekt und Industrial Designer, der seinen ganz eigenen Stil zum Trend machte, indem er die strengen, klaren Linien der Moderne mit organisch geschwungenen Formen aus der Natur kombinierte. Diese Kombination spiegelt sich in vielen seiner Entwürfe wider, deren Formensprache an Tiere oder Pflanzen angelehnt ist. So wurden beispielsweise seine Ant-, Egg- und Swan-Chairs zu zeitlosen Klassikern, die heute Kultstatus besitzen und sich bei Design-Fans in aller Welt großer Beliebtheit erfreuen. Wer auf der Suche nach exklusiven Originalen ist, sollte mal bei unseren Experten von frankfurt minimal – feine möblichkeiten vorbeischauen, die einige Stücke von Arne Jacobsen und anderen skandinavischen Kultdesignern im Sortiment haben.