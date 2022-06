homify 360°: Öko-Haus am Mittelmeer

Wir verlassen dieses außergewöhnliche Haus auf dem gleichen Wege, auf dem wir gekommen sind und werfen einen letzten Blick auf die Haustür, die natürlich auch alles andere als gewöhnlich ist. Tatsächlich hat der Besitzer sie in den Überresten eines alten Lagerhauses gefunden und von der gleichen Tischlerei aufbereiten lassen, die einst am Bau der berühmten Casa Batlló von Antonio Gaudí beteiligt war. Nicht nur diese nette Anekdote, auch die Tür in der Tür macht diesen Hauseingang so besonders. Auf diese Weise hat man einen schnellen und einfachen Zugang zum Außenbereich und kann den Treppenabsatz des Eingangs als zusätzliche Terrasse nutzen, auf der man in aller Ruhe ein Buch lesen oder seinen Nachmittagskaffee trinken und somit der Tradition der Menschen am Mittelmeer folgen kann, die sich gerne mal einen Stuhl vor die Haustür stellen, um in Gesellschaft ihrer Nachbarn und vorbeikommender Freunde das Leben zu genießen.