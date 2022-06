Innenwände verputzen leicht gemacht

Bevor es mit dem Auftragen von Putz losgeht, sollten zunächst eingebaute Teile wie Fenster, Türen und Schränke sowie der Boden mit einer Folie abgedeckt werden, um diese zu schützen. Wenn sich an der frisch zu verputzenden Wand noch alter Putz befindet, so muss dieser zunächst abgetragen werden. Dazu verwendet man am besten Hammer und Meißel, denn mit diesem Werkzeug lässt sich das Material relativ leicht von der Mauer klopfen. Die zu verputzende Wand muss komplett frei von losen Bestandteilen wie Schmutz oder Staub sein. Dazu bürstet man diese am besten ab. Der Untergrund muss trocken, sauber, staubfrei sein und darf keine Risse oder Löche aufweisen. Sind kleiner Löcher in der Wand vorhanden, so sollten diese mit Spachtelmasse gefüllt und geglättet werden. Reibeputze zum Beispiel können nämlich keine Löcher überbrücken – egal wie dick ihr die Schicht auch auftragt. Wenn ihr den Putz auf einen Untergrund wie Trockenbauplatten, Beton oder Vliestapeten auftragt, so beachtet, dass diese viel Feuchtigkeit saugen. Daher empfiehlt es sich diese zuvor mit einer Grundierung zu versehen.

Tipp: Wenn ihr euch für ein Verputz und eine Grundierung entschieden habt, so achtet darauf, dass diese aufeinander abgestimmt sind und von einem Hersteller verwendet werden.