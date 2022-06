Küchentresen mit dem gewissen Etwas

Küchentresen spielen in vielen modernen Küchen eine wichtige Rolle, denn sie übernehmen die Funktion eines Esstisches und integrieren sich nahtlos in die Gestaltung des restlichen Raumes. Noch dazu sind sie wahre Platzsparwunder und dienen gerne als effektiver Raumteiler, der offenen Küchen Struktur verleiht. Und auch optisch tragen sie einen großen Teil zum jeweiligen Stil und zur Gemütlichkeit in der Küche bei. Wir haben euch acht kreative und einzigartige Beispiele unserer Küchenexperten mitgebracht.