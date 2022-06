Architektenprofil: Rem Koolhaas

Am 17. November feierte der niederländische Stararchitekt Rem Koolhaas seinen 70. Geburtstag. Die perfekte Gelegenheit, mal einen Blick zurückzuwerfen und einige seiner brillantesten und spannendsten Projekte noch einmal genauer anzusehen.

Rem Koolhaas gehört zu den berühmtesten und einflussreichsten Architekten der letzen 20 Jahre, aber auch zu den umstrittensten. Beim Blick auf sein kolossales Portfolio und die spektakulären Werke, die er kreiert hat, ist es schwer vorstellbar, dass er nicht immer Architekt werden wollte. Obwohl mehrere Mitglieder seiner Familie direkt oder indirekt mit der Branche verbunden waren, wollte der junge Koolhaas lieber in die Fußstapfen seines Vaters treten und schreiben. Er arbeitete also einige Jahre als Journalist, bevor er schließlich doch Architektur studierte. Der Rest ist Geschichte: Zunächst arbeitete Rem Koolhaas in den USA für den deutschen Architekten Oswald Mathias Ungers, bevor er sein eigenes Architekturbüro, das Office for Metropolitan Architecture (OMA), gründete. Er verfasste zahlreiche architekurtheoretische Essays, die in der weltweiten Architektur eine große Rolle spielten und noch immer spielen und in der Architekturkritik als Modell der Innovation und Exzellenz zitiert werden.