homify 360°: Passivhaus aus Holz und Stein

Den Bauherren war es sehr wichtig, ein energieeffizientes Haus zu haben, deshalb entschieden sie sich für den Bau eines Passivhauses. In der Regel versteht man unter einem Passivhaus ein Gebäude, das aufgrund seiner guten Wärmedämmung keine klassische Gebäudeheizung benötigt. Dieses Haus verfügt über eine Holzpelletheizung, das heißt, es werden in einem Heizkessel Holzpellets, also kleine Holzspäne oder Sägemehl, verfeuert. Zusätzlich wurden auf dem Dach Sonnenkollektoren montiert und eine moderne Wärmelüftungsanlage verbaut. Der Name des Passivhauses rührt daher, weil der überwiegende Teil des Wärmebedarfs aus „passiven“ Quellen gedeckt wird, wie Sonneneinstrahlung und Abwärme von Personen oder technischen Geräten. Das Ergebnis ist eine positive Raumwahrnehmung, gekoppelt mit einem niedrigen Energieverbrauch.