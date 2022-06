Grills für jeden Geschmack

Wow! So macht grillen doch gleich doppelt so viel Spaß. Dieses Modell wurde in die Terrassenwand eingelassen und bietet jede Menge Platz für XXL-Steaks und andere Köstlichkeiten. Das Tolle: Der Grill ist nicht nur überdacht, sodass man ihn bei jeder Wetterlage nutzen kann, sondern er passt sich auch vom Stil her harmonisch und nahtlos seiner modernen, minimalistischen Umgebung an, sodass man sich voll und ganz auf das zubereitete Grillgut konzentrieren kann.