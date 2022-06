Welcher Boden für die Küche?

Die Fliesen gehören zu den klassischen Küchenböden. In den meisten deutschen Küchen findet man die klassischen weißen Keramikfliesen, die jeweils durch eine dunkelgraue Fuge miteinander verbunden sind. Dieses eher schlichte Design trifft natürlich nicht jedermanns Geschmack. Aber zum Glück ist die Auswahl an Fliesen tatsächlich bedeutend größer. So kann man sich beispielsweise für farbenfrohe oder wild gemusterte Motive entscheiden. Idealerweise sollte der Look der Fliesen aber zum Stil der Küche passen und für ein harmonisches Gesamtbild sorgen.

Aber wieso verlegt man denn in der Küche so gerne Fliesen? Das liegt vor allem daran, dass diese besonders langlebig und pflegeleicht sind. In der Regel gelten Fliesen als äußerst robust – um dabei allerdings auf Nummer sicher zu gehen, empfiehlt es sich, beim Kauf auf die Abriebgruppe 4 zu achten. Ein höherer Preis der Fliesen wird sich in der verbesserten Langlebigkeit bemerkbar machen. Zudem sollten die Fliesen glasiert sein, damit sie widerstandsfähiger sind. Und sollte doch einmal eine Fliese zu Bruch gehen, lässt sie sich problemlos austauschen. Des Weiteren ist dieser Bodenbelag wasser- und hitzebeständig und unempfindlich gegenüber den meisten Haushaltschemikalien. Einen weiteren Pluspunkt bekommt dieser Bodenbelag, da er sich auch optimal für den Einbau einer Fußbodenheizung eignet.