Verrückt nach Pink

Mit einem pinkfarbenen Stuhl oder Sessel kann man in jeder modern-minimalistischen Einrichtung wunderbar Akzente setzen. Und zwar ohne, dass das Ganze an Barbiepuppen oder kitschige Mädchenträumereien erinnert. Im Gegenteil: Mit einem solchen Designermöbelstück in Knallfarbe bringt man Charme und Pep in die Bude.