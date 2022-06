homify 360°: Hotel Villa Honegg in der Schweiz

In der Corner oder Junior Suite wird dem Hotelgast eine gemütliche Sitzecke beziehungsweise ein kleiner Wohnbereich geboten. In jeder Suite hat man zudem einen, wie wir hier sehen können, fantastischen Ausblick auf den See und die Berge. Von dem klassisch weißen Sofa oder dem braunen Lederhocker aus, können wir also den Blick in die Natur genießen und dabei in dem stilvoll eingerichteten Ambiente in aller Ruhe entspannen.