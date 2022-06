Schmuck stilvoll aufbewahren

Der Klassiker, in dem schon unsere Großmütter ihren Schmuck verstauten: Schmuckschatullen sorgen für Ordnung unter all den Ketten, Armbändern, Ringen und Reifen und helfen außerdem dabei, die schönen Stücke sauber und glänzend zu halten, denn Staub hat hier keine Chance und der Schmuck wird weniger schnell brüchig und läuft auch nicht so schnell an.