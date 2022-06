Bezaubernde Ideen für deine Terrasse

Es geht doch nichts über eine schöne Terrasse. Gerade im Sommer wird sie zum Mittelpunkt unseres Zuhauses, der zum Relaxen und Seele baumeln lassen einlädt. Hier genießen wir die Sonne, entspannen bei einem guten Buch, frühstücken mit der Familie und schmeißen mit Freunden den Grill an. Die Terrasse ist also der beste Ort, um die Energiereserven aufzuladen und den Alltagsstress hinter sich zu lassen. Das geht natürlich nicht in einer lieblosen, tristen und kahlen Umgebung. Deshalb haben wir euch heute ein paar grandiose Ideen und Tipps mitgebracht, mit denen ihr eure Terrasse im Handumdrehen in eine wohnliche Wohlfühloase verwandeln könnt.