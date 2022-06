homify 360°: Silbernes Haus im norwegischen Fjord

Auch in der Dunkelheit rückt die Fassade in den Vordergrund und glänzt mit dem künstlichen Licht um die Wette. Die Gebäudehülle ermöglicht subtile und überraschende Effekte, die ihren speziellen Reiz sowohl bei Tag und in der Nacht entfalten. Die Aluminiumfassade spielt zusammen mit der Verschiebung des Tageslichts und erscheint ja nach Uhrzeit in einer völlig anderen Gestalt.