Adventsdeko für jeden Geschmack

Weihnachtsdeko, die nur eine Saison hält und dann im Mülleimer landet, ist für euch ein absolutes No-Go? Kunststoff, Plastik und Co. kommen euch nicht ins Haus? Dann haben wir die perfekte Lösung für euch: Diese stimmungsvollen Weihnachtsbäumchen werden in liebevoller Handarbeit in Frankreich hergestellt – und zwar aus Stoffresten und ausgedienten Textilien. Dass sie noch dazu so richtig cool aussehen und eine super Figur in jeder adventlichen Wohnung machen – geschenkt.