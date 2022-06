Schöne Ideen für eine maritime Küchendekoration

Ja! Auch wenn man bei den Worten Meer und Strand sofort an den Sommer denkt, so ist die See im Herbst und im Winter nicht minder beeindruckend und vor allem abwechslungs- und kontrastreich. Salzige Luft, stürmische Herbsttage und Eisschollen im Winter – die Küstenstimmung hat viele Nuancen. Uns so wie man sich am Wintermeer die Fellkapuze tiefer ins Gesicht zieht, so kann man auch an kalten Tagen für etwas mehr Heimeligkeit in der Strand-Küche sorgen – Hauptsache natürlich. Wer den klaren Meer-Look bevorzugt, liegt mit aller Wahrscheinlichkeit ohnehin sehr nah am skandinavischen Stil. Warum also nicht ein paar kräftig rote Beeren in das Glas voller Muscheln legen oder neben der nautischen Stoffserviette anrichten? Oder wie wäre es mit einer Glasglocke voller Kekse mit echtem Meersalz?

