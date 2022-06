5 Stile, 10 Stühle: Der Klassiker in seiner ganzen Vielfalt

Lassen sich Funktionalität und Design ungezwungen miteinander verbinden? Und ob! Auch, wenn ein Möbelstück vor allem praktisch daherkommt, kann man ohne schlechtes Gewissen einen Anspruch an Stil und Integrität stellen. So auch bei Stühlen, die wir tagtäglich unbewusst in Anspruch nehmen und die, ob ihrer Größe und Vielzahl – z.B. im Esszimmer – oft nicht umhin können, eine dominierende Position einnehmen.

Unsere Experten zeigen euch, welche Stühle zu welchem Stil passen und dass die Möglichkeiten in Design und Ausführung einzigartig und vielfältig sind. Ein Stuhl ist eben nicht nur ein Platz zum Sitzen, er nimmt gleichzeitig einen Platz in unserem Haus oder in unserer Wohnung ein. Nutzt dieses Potential und bereichert euren Raum mit stilvollen Sitzgelegenheiten!