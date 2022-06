Les Marches Night Club Cannes

Rundum den Les Marches Night Club in Cannes findet alljährlich das berühmte Film Festival statt, zu dem sich die Crème de la Crème der Hollywood-Prominenz die Ehre und der internationale Jet Set die Klinke in die Hand gibt. Klar, dass es für all die feierwütigen Hochkaräter auch entsprechend hochwertige Party-Locations geben muss. Unsere Experten von Glow Deco hatten die Ehre, eine davon, nämlich den beliebten Les Marches Night Club, einzurichten und auszustatten – sowohl im Innen- als auch im Außenbereich. Über einen Zeitraum von drei Saisons bekam der komplette Club Schritt für Schritt ein neues Gesicht und erstrahlt nun in einem glamourösen Glanz, der mit der exklusiven Lage perfekt harmoniert.