Praktische Möbel fürs Kinderzimmer

Wie man es dreht und wendet… Rocky ist ein 4-in-1-Möbelstück von langer Nutzungsdauer, weil es sich den Bedürfnissen des wachsenden und aktiver werdenden Kindes anpasst. Es ist ein Kinderbett, das sich über mehrere Jahre in den elterlichen Haushalt integrieren lässt und dem Kind Geborgenheit in allen Phasen seines Lebens gibt. In den ersten Lebensmonaten dient Rocky als Schaukelstuhl für die Eltern und Babywiege in einem. Wird das Kind größer, wendet man das Möbelstück um 180° und erhält ein Bett mit einer Länge von 140 cm, das durch ein Seitenteil ergänzt wird, bis der Nachwuchs keinen Seitenschutz mehr benötigt.