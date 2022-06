Kinderzimmer frisch und schick einrichten

Das Kinderzimmer ist ein ganz besonderer Raum in jedem Haus. Hier herrschen die lieben Kleinen über ihr eigenes Reich und bringen ihre Eltern damit nicht selten an den Rand eines Nervenzusammenbruchs. Hier sieht es aus, als hätte eine Bombe eingeschlagen! – wer kann sich nicht selbst noch an die entsetzten Ausrufe der eigenen Eltern erinnern, gefolgt von einem entnervten: Räum jetzt endlich dein Zimmer auf! Dennoch ist es natürlich extrem wichtig für die Entwicklung der Kids, dass sie sich im Kinderzimmer frei entfalten können. Hier spielen, lernen, schlafen, streiten und lachen sie, gehen auf Entdeckungstour, probieren Neues aus, laden Freunde ein und werden schneller groß als gedacht. Dementsprechend viel gibt es beim Kinderzimmer einrichten zu beachten.