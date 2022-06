Schön (und) praktisch: Haushaltshelfer mit Pfiff

Klein & More AG + Co. KG

Klein & More AG + Co. KG

Das perfekte Zuhause sieht nicht nur optisch gut aus, sondern ist mit allen Sinnen erlebbar. Um unseren Geruchssinn kümmert sich ab sofort Jasmine, ein dezenter Raumduft, der auch in seiner Erscheinung sehr diskret ist und sich elegant jeder modernen Wohnungseinrichtung anpasst. Das Wasser in Jasmine wird zusammen mit dem beigemischtem Duftöl mittels Ultraschall-Technologie in sehr feine Nebel verwandelt und an die Umgebung abgegeben.