Frankfurter Küche im Bauhausstil

Der Grundriss der klassischen Frankfurter Küche beträgt 3,44 Meter mal 1,87 Meter. Das heißt, dass man gerade mal eine Fläche von knapp 6,5 Quadratmetern zur Verfügung hat. Dieser kleine Raum wurde allerdings optimal ausgelotet, da die einzelnen Arbeitszentren so angeordnet wurden, dass unnötige Bewegungen und Handgriffe vermieden werden konnten. Die Küche im Stil des Bauhauses war für die damaligen Gebäude eine einheitliche Maßanfertigung. Die Bauhaus-Küche wurde konsequent als Arbeitsplatz für nur eine Person konzipiert.

Die Architektin Margarete Schütte-Lihotzky entwarf ein ausgeklügeltes System, das alle Gerätschaften und Hausarbeiten in diesem äußerst kleinen Raum miteinander verbinden konnte. So finden sich neben klassischen Küchengeräten auch ein Bügelbrett sowie ein ausklappbarer Tisch. Das Bügelbrett wurde in den Entwurf der Küche eingeplant, um die Wartezeiten während des Kochens effektiv nutzen zu können. Besonderes Merkmal war, dass die Schränke weder über Rückwände noch über Seitenwände verfügten. Die Küchenschränke wurden auf einem etwa zehn Zentimeter erhöhten Sockel errichtet, der nicht bis ganz an die Vorderkante der Schränke reichte. So kann der Nutzer besonders nah an die Arbeitsfläche herantreten. Die Deckenleuchte, die hier leider nicht zu sehen ist, wird an einem Schienensystem entlang geführt, sodass man, je nachdem wo man sich in der Bauhaus-Küche befindet, die Fläche bestens ausleuchten kann. Absolut unüblich war die Arbeitsplatte, die sich vor dem Fenster befindet, um für die fälligen Arbeiten das Tageslicht bestens ausnutzen zu können. Die Platte wurde aus natürlichem Holz gefertigt, was für die damalige Zeit sehr unkonventionell war. Des Weiteren war die Höhe der Arbeitsfläche niedrig bemessen, sodass man auch sitzend an ihr arbeiten konnte.