Individuelle Doppelhaushälfte

Was man bei dem Anblick dieser harmonischen Verschmelzung von Treppe und Boden im ersten Moment gar nicht bedenkt, ist die Frage, was eigentlich zuerst da war: Die Treppe oder der Boden? Gar kein so einfaches Unterfangen… Ist nämlich erstmal im Erdgeschoss gemauert und der Boden verlegt worden, kann die Treppe schließlich nicht mehr eingesetzt werden. Des Rätsels Lösung? Die Treppe musste schon im Rohbau eingelassen und während der insgesamt neunmonatigen Bauzeit behutsam abgedeckt werden. Ein kleiner, aber feiner Deko-Trick: Die Bilder einfach mal unter die Treppe hängen! So erstrahlt der sonst meist eher tote Raum in schmuckvollem Glanz.