homify 360°: Luxusyacht M/Y CRN 133 Saramour

Design, Technik und Handwerk zusammen in einem einzigen Projekt – nein, wir sprechen dieses Mal nicht über eine besonders beeindruckende architektonische Leistung, sondern um ein Schiff, genauer gesagt eine hochentwickelte, 61 Meter lange Luxusyacht, die M/Y CRN 133 Saramour. Die brandneue Motoryacht wurde in Italien gebaut und vereint modernste Techniken des Schiffbaus mit berühmtem italienischen Design – eine Kombination, die gar nicht schief gehen kann. Im Mittelpunkt stand dabei der reibungslose Austausch und die perfekte Harmonie zwischen dem Eigentümer und der Schiffswerft CRN, die in Zusammenarbeit mit dem renommierten Superyacht-Designer Francesco Paszkowski für das beeindruckende Gesamtbild der Saramour verantwortlich ist.