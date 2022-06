homify 360°: Drei Meter breites Haus in Japan

Der Architekt nutzte die Tiefe des Hauses sowie die Höhe des Gebäudes aus und untergliederte es in drei unterschiedliche Zonen. Gestalterisches Zentrum des Bauwerks ist die Galerie, die alle Stockwerke des Hauses miteinander verbindet. Die Holztreppe und die Verkehrsflächen siedeln sich im vorderen Bereich an und umschließen die Außenwände. So ensteht ein atriumsgleicher Bau.

Weitere Anregungen zu Holztreppen findet ihr in dem Ideenbuch: Holztreppen – Aus hartem Holz geschnitzt!