Trendmöbel fürs Wohnzimmer: der Cocktailsessel

Cocktailsessel, Cocktail Chair, Cocktailstuhl oder wie auch immer ihr diesen Möbelklassiker nennen wollt – fest steht, dass es sich dabei um ein echtes Kultteil des Mid-century-Stils handelt. Der Cocktailsessel wurde in den 50er Jahren erfunden und gehört auch heute noch zu den beliebtesten Sesselmodellen überhaupt. Aber was macht dieses Möbelstück eigentlich so besonders? Auf der einen Seite ist seine Beliebtheit sicherlich dem Vintage-Charme geschuldet, der dem Cocktail Chair ein gewisses nostalgisches Flair verleiht und uns von längst vergangenen Zeiten träumen lässt, von lebenslustigen und ein wenig dekadenten Partys à la Mad Men. Auf der anderen Seite ist es wohl einfach das durch und durch gelungene, intelligente, stilvolle Design dieses Sessels, das ihn herrlich komfortabel, super stylish und zur perfekten Ergänzung eines jeden Wohnzimmers macht.