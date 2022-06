Runde Couch- und Beistelltische

Wer sagt denn, dass Tische nur eine gewisse Anzahl an Beinen haben dürfen? Dieses coole Modell denkt gar nicht daran, sich in irgendwelche Schubladen stecken zu lassen und verzaubert uns mit seinem in liebevoller Handarbeit hergestellten Design. In diesem Beistelltisch trifft Altholz aus ausgedienten Küchenarbeitsplatten und Schränken auf natürliche Eschenäste. Ein individueller und origineller Blickfang!