Top 5: Orte zum Wohlfühlen

Direkt am Mittelmeer liegt dieses mediterran anmutende Gebäude. Auf sagenhaften 450 Quadratmetern kann man hier garantiert die Seele baumeln lassen und den stressigen Alltag am Pool in Windeseile vergessen. Verantwortlich für dieses Traumhaus sind die jungen Architekten von 08023, die bei ihrer Arbeit nicht nur Design und Form in den Fokus rücken, sondern besonders viel Wert auf die Wünsche und die speziellen Eigenheiten der Bewohner legen. Wenn ihr wissen wollt, wie es im Inneren des Hauses aussieht, solltet ihr unbedingt hier klicken: Öko-Haus am Mittelmeer