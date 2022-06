homify 360°: Haus mit Energiefassade im Schwarzwald

Das Erdgeschoss des Hauses beherbergt den großen Wohnbereich. Dieser gliedert sich in zwei Zonen, die sich aufgrund der Höhenunterschiede voneinander differenzieren. Der niedrigere Raum vermittelt ein behaglicheres Gefühl, während der andere Teil mithilfe der Galerie geöffnet wird. So werden im Innenraum des Hauses spannende Blickbeziehungen geschaffen. Die Möblierung des Hauses nimmt sich zurück und lässt der schlichten Kulisse mit den starken Materialien Vortritt. An das Wohnzimmer siedelt sich eine schöne Holzterrasse an.