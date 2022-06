Parkett oder Laminat – was ist besser?

Geht es darum, einen Bodenbelag auszuwählen, so gibt es hier nahezu unzählige Möglichkeiten. Neben robusten Fliesen, trendigem Beton, gefragtem Estrich, strapazierfähigem Linoleum und natürlichem Kork stehen viele weitere zur Auswahl. Dabei will die Entscheidung für einen Bodenbelag wohl überlegt sein, denn die Wahl treffen wir nicht nur für heute und morgen, sondern langfristig. Dabei steht nicht nur die Frage im Vordergrund, für welches Zimmer ein Bodenbelag ausgesucht werden muss, sondern auch, was wir von diesem erwarten und was von ihm abverlangt wird.

Wir stellen euch in diesem Artikel zwei der gängigsten und beliebtesten Fußböden im Vergleich vor: Parkett und Laminat. Beide Fußbodenbeläge haben ihre Vor- und Nachteile. Welche genau das sind und was die Bodenbeläge jeweils noch ausmacht, das verraten wir euch. Doch am Schluss seid ihr gefragt, welcher Belag euch unter die Füße kommt!