Diese Ideen solltest du umsetzen, wenn du dein Bad renovieren möchtest

Manche Grundrisse können professionelle und gelegentliche Einrichtungsplaner wahrlich zur Verzweiflung bringen. Bestimmt ging es auch dem Experten so, der dieses Bad zu renovieren hatte. Was in diesem Foto wie eine frei stehende Badewanne wirkt, ist in Wirklichkeit gar keine. Badewannen kommen meist als Schalen daher, die an eine Wand fest eingemauert werden müssen. Oft befinden sich diese Schalen mit der Längsseite an der Badezimmerwand – nicht so diese Wanne! Mit der kurzen Seite wurde sie so dicht wie möglich an die Wand geschoben und so eingemauert, dass sie an ausgewählten Stellen die umliegenden Wände berührt. Dadurch bilden sich nützliche Ablageflächen, die bei jedem Bad renovieren berücksichtigt werden sollten.